Malaga: stabili i prezzi sulle case – Analisi del mercato immobiliare

Prezzi a Malaga

Nel primo semestre del 2019, il prezzo medio al mq di un immobile usato, è pari a 1.566 € (era di 1.349 € nel primo semestre 2018); i valori delle case registrano un ribasso rispetto al 2010. Analizzando, però, l’andamento delle quotazioni negli ultimi trimestri (da gennaio a settembre 2019), si registra una situazione di stabilità.

Mercato immbiliare

Jesús Jiménez, Responsabile Gruppo Tecnocasa a Malaga, ha evidenziato che Carretera de Cádiz è la zona con i prezzi più alti (132.767 € in media a corpo), seguita da Vialia-Huelin (124.400 € in media a corpo). La zona più economica è El Palo (96.000 € in media a corpo).

Fino a ottobre la maggior percentuale di appartamenti venduti in città aveva un prezzo compreso tra 75.000 e 150.000 € (68,5% delle proprietà intermediate).

Compravendite

La città di Malaga è molto interessante per gli investitori: visto il numero significativo di vendite effettuate con questa motivazione è pari al 26,9% del totale; si tratta di un dato in crescita rispetto allo scorso anno, quando si registrava il 19,8 % di acquisti a uso investimento, ed è in linea con quello nazionale pari al 27 % delle compravendite.

Il profilo dell’investitore è quello di una persona che acquista una casa in contanti (68 %), ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni (52 %), un contratto di lavoro a tempo indeterminato (53,6 %), ha fatto studi universitari (42 %) ed è di nazionalità spagnola (80 %).

Il consiglio dell’esperto

Secondo Lazaro Cubero, Responsabile dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna:

I prezzi degli immobili di Malaga sono oggi a livelli inferiori rispetto al 2010, i prezzi sono stabili negli ultimi trimestri, il mercato della città offre buone opportunità. Importante – continua Cubero – selezionare attentamente, verificando che gli immobili proposti siano al reale valore di mercato. Molti venditori tendono a incrementare i prezzi anche del 21 %, ipotizzando un aumento futuro che è lontano dall’attuale situazione di mercato; questi immobili non trovano un acquirente e rimangono a lungo sul mercato.

Affitti e rendimenti

José Enrique Felipe, Responsabile Kìron a Malaga, ha sottolineato che:

Attualmente, un immobile in affitto dà un rendimento annuo lordo superiore al 7 %.

Il canone medio di una casa nella città di Malaga è pari a 700 euro al mese, il valore delle locazioni è aumentato del 6,2%. La fascia di spesa più comune è tra 600 € a 800 € al mese che rappresenta il 56,8% del totale.

È possibile delineare il profilo dell’inquilino tipo in città: età compresa tra 25 e 44 anni (60,5 %), ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (65,7 %), un’istruzione di tipo universitario (39,4 %) ed è di nazionalità spagnola (92 %).

Le caratteristiche dell’immobile in affitto maggiormente richieste dall’inquilino medio sono: 3 locali (63,2 %) tra 60 e 80 metri quadrati (52,6 %) e dotato di ascensore (89,5 %).