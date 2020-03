M5S Sardegna: Necessaria e urgente la nomina delle figure apicali dell’AOU Sassari

“In considerazione dell’attuale drammatica situazione del comparto clinico-ospedaliero facente capo all’A.O.U di Sassari e tenuto conto che non si è ancora provveduto a nominare il Direttore Generale, carica che attualmente è ancora ricoperta da mesi da un facente funzioni come anche le altre figure apicali e in particolare quella fondamentale del Direttore sanitario, è necessaria l’immediata nomina di un Commissario straordinario, al fine di presentarsi preparati dal punto di vista organizzativo al devastante impatto che dovrà reggere nelle prossime settimane l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.”

Questa è la richiesta sollevata con forza dal Movimento 5 Stelle Sassari a firma dei parlamentari Mario Perantoni, Ettore Licheri, dalla consigliera regionale Desirè Manca, dal Presidente del Consiglio Comunale di Sassari Maurilio Murru, e dai consiglieri comunali Federico Sias e Laura Useri.

“I drammatici fatti consumatisi all’interno del reparto di cardiologia e l’evacuazione effettuata sotto la supervisione del Prefetto di Sassari, rendono assolutamente necessario tale provvedimento. Il protrarsi del vuoto nel vertice apicale della AOU rischia di mettere a serio repentaglio la vita e la salute di tutti i cittadini del nostro territorio.