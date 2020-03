M5S: estensione della cassa integrazione in deroga agli studi professionali

La crisi economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 si è abbattuta su tutti i comparti produttivi, non risparmiando nessun tipo di attività nell’intero territorio nazionale. In questo periodo in cui le attività professionali possono continuare ad essere esercitate, seppure attraverso lo smart working o con l’attuazione di protocolli di sicurezza anticontagio, il volume di affari degli studi professionali risulta drasticamente ridotto. Moltissimi professionisti, pensiamo ad avvocati, ingegneri, commercialisti, notai, sono stati costretti a sospendere l’attività o a lasciare a casa i collaboratori. Per questo chiedo che la Regione Sardegna, in accordo con i sindacati, si impegni ad estendere la cassa integrazione in deroga agli studi professionali e ai soci lavoratori (in caso di cooperative o studi associati), come già disposto da altre Regioni italiane quali la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Campania, la Puglia e il Piemonte. Considerato che l’individuazione delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione in deroga è di competenza della Regione.