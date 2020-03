Luca Santarossa (IdV): “Non voglio ridurre i Parlamentari, ma vorrei vederli lavorare”

Primo, se diminuisco i Parlamentari riduco la rappresentanza territoriale e, per certi territori poco densamente popolati, sarà difficile avere una rappresentanza oltre alla reale possibilità che questa ricada sempre sugli stessi nomi; la casta così non si abbatte ma si rafforza, ci troveremo sempre i soliti noti. Se oggi per una persona comune esiste la possibilità di essere eletta in Parlamento, domani non ci sarà, solo chi si potrà permettere ricche campagne elettorali potrà farcela. Il parlamento parlerà prevalentemente milanese, romano, napoletano e siciliano.

Secondo, per sperperare meno denaro basta cambiare le regole del “gioco” che chiamerei “lavoro”. Tu, cittadino, quando vieni eletto in Parlamento ti viene incontro la grande opportunità di servire il tuo Stato e il tuo elettore, con un posto da dirigente per “forse” 5 anni. Non è causa mia se è un forse, ma è una scelta che hai fatto candidandoti, puoi non accettare. Dobbiamo dirci che: l’indennità parlamentare è di circa 5.200 euro (netti) o 10.400 euro (lordi), sottraendo il contributo mensile per il partito; sommando la diaria circa 3.500 € spese di soggiorno a Roma; sommando 3.000 € per l’esercizio del mandato, togliamo il fatto che non pagano per trasferirsi e godono di un rimborso forfettario di circa 1.650€.

Così continua Santarossa:

Posso affermare che sto parlando di dirigenti, top manager da 13.000 € mensili netti? Ecco, per 60 milioni di italiani partono le bestemmie e ti dicono “Basta! Tagliare i privilegi!”, perché quella cifra è troppo alta. E allora tagliamo le cose che noi umani e normali cittadini non abbiamo quando ci assumono e lavoriamo per una vita. Perché? È lavoro.

Terzo, ti adegui; quindi ai normali cittadini 5.200 € mensili sono già uno stipendio da dirigente, 0 € per le spese di soggiorno a Roma (l’affitto uno se lo paga e non devi abitare in centro), ti do 3.000 € per l’esercizio di mandato, ti tolgo il rimborso forfettario (così mi tolgo anche l’indagine su come spendi i soldi e la rendicontazione). Diventi un dirigente da 8.200 € netti al mese. Abbiamo così ridotto di cica 5.000 € il monte stipendi per 945 tra senatori e deputati, abbiamo risparmiato 4.725.000 €/mese, cioè 56.700.000 € all’anno; per 5 anni sono 283.000.000 € a legislatura.

Luca Santarossa