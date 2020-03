“Low Dem Down”: è uscito il nuovo brano di TDE feat. Screwface

TDE è l’evoluzione di Dub/Reggae “Tostoine” nato nel 1999 dai sardi King Kietu e Dr. Boost. Il progetto, sin dagli esordi, ha messo in luce la chiara volontà di miscelare la matrice Roots/Reggae jamaicana con il Dub digitale e tutte le sue evoluzioni, unendo poi a questo delle sonorità della tradizione sarda e un cantato in lingua sarda e italiana.

Dopo diversi anni, nei quali King Kietu e Dr. Boost si sono dedicati soprattutto a progetti da solisti, dal 2017 hanno ripreso in mano il vecchio progetto chiamandolo TDE (Tostoine Dub Evolution) e fanno uscire un video live di un’ora circa intitolato “18 in Dub”, un sunto dei loro lavori dal 1999 ad oggi.

A differenza del passato, oggi TDE punta molto di più su collaborazioni con vari artisti della scena nazionale e internazionale. Nel 2019 è uscito il videoclip “Peaceful Warrior” in collaborazione con Forelock, mentre l’ultima produzione è intitolata “Low Dem Down”, dove troviamo la collaborazione con Screwface.

Nel prossimo futuro ci saranno la pubblicazione di alcune Dub Version e nuove uscite con la collaborazione di vari artisti della scena reggae internazionale.

Tutti i videoclip delle produzioni TDE sono stati curati dalla olbiese GREEN GRASS MUSIC FILM e diretti dal regista Mirko Decandia.

Biografie

King Kietu: producer sardo, milita da molti anni nella scena dub/reggae nazionale e internazionale. Costantemente dedito allo studio e all’innovazione, riesce a trasformare la sua passione per l’arte e la tecnologia nel suo lavoro.

Nel digital dub trova la sua modalità espressiva artistica preferita, un genere musicale che unisce radicamento e sperimentazione, ormai marchi di fabbrica del suono di King Kietu.

Dr. Boost: Singer/Toaster sardo attivo dagli anni ’90, considerato tra i fondatori della scena reggae isolana, ha all’attivo vari album, decine di singoli, e tour in Italia ed Europa.

Dagli esordi, nei lavori con King Kietu, si occupa spesso anche delle linee di basso. Il suo cantato in sardo e in italiano si caratterizza per l’affrontare tematiche schiette, riflessive, a sfondo sociale e “di strada”, senza però disdegnare argomenti più leggeri e lover.

