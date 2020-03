“Lost in education”: a Sassari uniti contro la dispersione scolastica il 3 marzo

Programma e obiettivi dell’incontro

L’incontro prevede una fase iniziale di presentazione dei servizi della CCIAA, dell’ASPAL e dell’ANPAL Servizi, successivamente gli studenti verranno coinvolti in un Workshop con esercitazioni pratiche, focalizzato sulla conoscenza di sé, delle proprie competenze e abilità.

L’incontro intende fornire ai giovani una serie di strumenti attraverso i quali identificare il proprio obiettivo professionale, anche ai fini di una successiva e continua formazione/specializzazione.

Dispersione scolastica: alcuni dati

La Sardegna è al primo posto in Italia per dispersione scolastica: arriva al 37,4%, oltre dieci punti in più rispetto alla già alta media nazionale (22%). Interrotta la scuola, meno di uno su tre troverà un’occupazione, con conseguenze pesantissime che si ripercuoteranno sui costi sociali che ne deriveranno (Dossier Tuttoscuola 2019).

La dispersione scolastica è un problema che non riguarda solo la scuola ed è importante creare sinergie a diversi livelli, riducendo il divario tra mondo della scuola e mondo del lavoro.

La CCIAA di Sassari, l’ASPAL e l’ANPAL intendono mettersi al servizio della scuola e dei giovani e avere un ruolo attivo all’interno della “Comunità Educante”, comunità della quale fanno parte e all’interno della quale vogliono creare sinergie condivise con la scuola e il territorio, attraverso in primis un riconoscimento da parte degli studenti.

Il progetto: “Lost in education”

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Lost in education“, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di UNICEF Italia; le diverse azioni e attività vengono gestite in sinergia con la scuola partner ISS Pellegrini di Sassari, grazie soprattutto alla collaborazione delle docenti Maria Grazia Sassu e Simona Lupi.

Parteciperanno all’incontro Paola Grimaldi per la CCIAA di Sassari, Francesco Cocco, Angela Maria Deidda (consulente EURES), Tina Pani e Stefania Tanda per ASPAL Sassari e Paolo Moser per ANPAL Servizi.

“Lost in education” è tra i 17 progetti multiregionali selezionati da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Maggiori informazioni su: www.conibambini.org.