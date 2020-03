L’Italia non si ferma: nel napoletano le Sante Messe in diretta social e sulle tv nazionali e locali.

“La comunità Sacro Cuore di Pontecitra a Marigliano, nel napoletano, si è organizzata seguendo le direttive ministeriali e le indicazioni del vescovo Francesco Marino, lasciando la chiesa aperta tutto il giorno per l’adorazione eucaristica personale. La celebrazione viene trasmessa sulla pagina Facebook della parrocchia alle 18.30 utilizzando anche l’ausilio di una diffusione sonora esterna che da possibilità di partecipare stando affacciati dal balcone di casa.

Seguendo le indicazioni del Papa, che invitava le suore a dare il loro contributo agli ospedali, anch’io come sacerdote, mi metto a disposizione per qualsiasi necessità, in ospedale o dove ve ne fosse bisogno. Insieme si vive il Vangelo, insieme si è famiglia”. Lo ha annunciato Padre Ciro Toscano, parrocchia del Sacro Cuore di Marigliano, in provincia di Napoli.

Le Sante Messe su Facebook ma ora anche il Santo Rosario.

Ad esempio oggi alle ore 19 a Somma Vesuviana, la recita del Santo Rosario in diretta Facebook dalla Parrocchia di San Domenico – Carmine. Insieme al Sindaco.

“Essere comunità cristiana al tempo del coronavirus significa sperimentare un tempo di “mancanza fisica” dei luoghi propri della nostra vita di fede e delle liturgie che ne sono l’innervatura. Quello che sta tenendo unito il filo della comunione tra la vita parrocchiale – ha affermato Padre Nicola De Sena, Parroco di San Michele Arcangelo in Somma Vesuviana (Napoli) – e i fedeli sono i social. Attraverso la Pagina Facebook della nostra comunità “Parrocchia San Michele Arcangelo Somma Vesuviana” stiamo offrendo la possibilità di sentirsi ancora famiglia parrocchiale. Tutti i giorni celebro in diretta alle 12:00 e stasera vogliamo affidare a Maria tutta la città di Somma è tutta l’Italia con la recita del Santo Rosario alle 19:00. Domani, III domenica di Quaresima, giorno del Risorto, giorno in cui realmente la comunità si riunisce intorno all’altare del Signore, celebrerò sempre in diretta alle 18:00. Parteciperà anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

Un tempo di Quaresima alternativo ci sta aiutando a riscoprire ciò che era diventato démodé: la famiglia, l’essenzialità del vivere e la voglia di sentirsi uniti anche fisicamente come parrocchia. In questo tempo delicato, non c’è solo la liturgia da curare, ma anche alcuni segni di carità concreta: penso alla difficoltà del Circo Niuman, stanziato qui e ora costretto a fermarsi, con gravi perdite economiche. Grazie al mio appello sulla nostra Pagina abbiamo cercato di innescare un positivo virus di solidarietà che spero non sparisca mai, ma contagi sempre più l’intera Città di Somma Vesuviana”.

Per chi vorrà partecipare alla recita del Santo Rosario alle ore 19 ed alle Sante Messe ecco le pagine:

https://www.facebook.com/sanmichelesomma/videos/961531764261980/

www.facebook.com/pontecitra