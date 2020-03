“L’eresia del Cannonau” di Gesuino Némus proposto al Premio Strega 2020

Nei giorni in cui l’ultima coda dell’e­state lascia la Sardegna orientale, a Telévras una bambina di dieci anni sparisce nel nulla. Non parla, teme il la­trato dei cani e le urla degli uomini, ed è nera, come i suoi genitori, venditori ambulanti di passaggio in terra sarda. Tutta la comunità si stringe solidale alla famiglia nelle ricerche: dal marescial­lo Ettore Tigàssu al mitico centenario Aedo Pistis, fino agli sgangherati avven­tori della mescita del paese, devoti al vino Cannonau. Un microcosmo a cui il lettore avrà accesso a poco a poco insie­me al personaggio dello “straniero”, al suo primo incontro (e scontro) culturale con la gente del posto: Ferruccio, mila­nese, che ha finito di scontare ventisei anni di prigione e deve riprendere con­fidenza con il mondo.

Nel nuovo romanzo di Gesuino Némus ambientato nella immaginaria – e or­mai leggendaria – Telévras, nel cuore dell’Ogliastra, il mistero si dipana per­correndo vie mai battute, itinerari irra­zionali, in un baccanale di cibo, vino, gioia di vivere e tradizioni sacrileghe.

Gesuino Némus

È nato a Jerzu, in Sardegna, nell’entro­terra dell’Ogliastra. Il suo romanzo d’e­sordio, La teologia del cinghiale (Elliot, 2015) ha vinto il Premio Campiello Ope­ra Prima, il Premio Selezione Bancarella 2016, il Premio John Fante 2016, il Pre­mio letterario Osilo, il POP16 – Master in Editoria della Fondazione Mondadori ed è stato appena tradotto in Francia (Actes Sud, 2019). Con I bambini sardi non piangono mai (Elliot, 2016) ha vinto il Premio Franco Fedeli Miglior Poliziesco dell’anno. Nel 2017 Elliot ha pubblica­to Ora pro loco e nel 2019 Il catechismo della pecora.

Un estratto dalla motivazione a firma di Arnaldo Colasanti:

“Némus, col passo del romanziere di una volta, narra e racconta per far vivere all’unisono i personaggi e i lettori. Nulla è pretestuoso: tutto è necessario, così come la vita o forse come la possibile morte della bambina. Quello che più colpisce del romanzo di Gesuino Némus è la sua capacità di immaginare la nuda verità dell’esistenza. Un paradosso che solo la vera letteratura sa esprimere.”