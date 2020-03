Legge di stabilità approvata. Giagoni (lega): “stanziati 60milioni indispensabili per far fronte all’emergenza coronavirus”

Il testo è approdato in aula con la procedura di urgenza senza il passaggio in Commissione bilancio, una scelta condivisa tanto da maggioranza quanto da opposizione e necessaria per uscire dall’esercizio provvisorio.

“L’approvazione odierna della finanziaria era indispensabile al fine di aver a disposizione le risorse necessarie per fronteggiare e reagire alla grave situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, che purtroppo ha coinvolto la nostra regione.”

Commenta il capogruppo Lega in Consiglio, On.le Dario Giagoni “Siamo tutti consapevoli che si tratta di una finanziaria più che altro tecnica e mirata a dar respiro alla nostra sanità, messa a dura prova da questo imprevedibile flagello. Le misure inerenti aiuti e specifici comparti a cui stavamo lavorando da tempo non verranno dimenticate ma saranno inserite successivamente tramite variazione di bilancio. Ora la priorità è solo una: venir fuori da questo incubo nel minor tempo possibile e soprattutto indenni.

A tale scopo abbiamo previsto 60 milioni di euro, immediatamente disponibili, da utilizzare per fronteggiare l’emergenza in corso.” Prosegue il leghista “So che i sacrifici richiesti sono tanti, so che alcune volte abbiamo la tendenza a vedere le situazioni ben distanti da noi e a vivere come allarmismi le raccomandazioni e le regole ma, purtroppo, così non è! La politica ha il compito di intervenire in modo tempestivo e decisivo quando si presentano situazioni simili ed è quello che stiamo facendo.

Lo abbiamo fatto anche attraverso lo stanziamento di aiuti a PMI e il potenziamento della protezione e civile, i cittadini hanno dal canto loro il dovere di aiutarci a venire fuori da questo incubo rispettando le ordinanze e i decreti diramati da Regione e Governo. Insieme, armati di buon senso e pazienza, possiamo sconfiggere il virus ed evitare che il nostro sistema sanitario vada al collasso per aumento esponenziale di casi. Restate a casa!”