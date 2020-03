Secondo quanto appreso dal Consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi, il Governo starebbe valutando la nazionalizzazione di Alitalia. Pertanto, alla luce di questa nuova possibilità, l’esponente dei Cinque Stelle, vice presidente della Commissione Trasporti, ha chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di consentire l’ingresso delle altissime professionalità di Air Italy a rischio licenziamento in questa nuova “newco” nazionale.

Li Gioi ha affidato il suo messaggio ad un post pubblicato su Facebook.

Questo il testo integrale:

Carissimo Presidente Giuseppe Conte,

mi sono fidato di te sin dal giorno in cui ti sei proposto come avvocato di tutti gli italiani, consolidando la mia convinzione giorno dopo giorno, davanti a comportamenti, gesti e decisioni che hanno gradualmente fatto emergere la tua immensa statura umana e politica. La foto ritrae il momento in cui, il 2 ottobre scorso, ho avuto il privilegio di stringerti la mano assieme ai miei colleghi consiglieri regionali sardi del Movimento 5 Stelle nel corso della tua visita a Cagliari. Ti scrivo in questi giorni convulsi consapevole che, le 24 ore di ogni santo giorno, non ti bastano e vorresti che fossero il doppio. Nelle pieghe del Decreto “Cura Italia” approvato ieri c’è la sospensione della procedura di licenziamento collettivo di #AirItaly e questa è una notizia splendida per i 1.450 lavoratori, 550 dei quali della mia Gallura, usati e gettati dalla spudorata gestione qatariota. La gravissima crisi del settore aereo, prima vittima economica del terribile coronavirus, determinerà decisioni forti da parte del Governo che presiedi. A quanto si apprende da autorevoli fonti di stampa, stareste valutando la nazionalizzazione di Alitalia attraverso un provvedimento ad hoc che aggirerebbe qualsiasi procedura di infrazione europea, non configurandosi come aiuto di Stato. Mi permetto di chiederti di comprendere in questa “newco” anche Air Italy o meglio le 1.450 altissime professionalità che la compongono. Quando questa guerra sarà finita avremo così a disposizione un vettore nazionale di primissima qualità pronto a riconquistare fette di mercato, rotte e flussi turistici per la nostra meravigliosa Italia. Un nuovo vettore tricolore forte e competitivo che lavori solo ed esclusivamente nell’interesse del nostro Paese, al contrario di quelli che non hanno esitato un attimo ad abbandonarci al nostro destino appena è scoppiato l’incubo che ci affligge. Un nuovo vettore che sarà una delle leve fondamentali del nostro nuovo Rinascimento. Certo che valuterai con attenzione quanto mi sono permesso di suggerirti ti auguro buon lavoro e ti stringo ancora una volta la mano. Virtualmente si può.

Con infinita stima.

Roberto Li Gioi