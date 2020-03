Ats-Assl Lanusei: attivo il nuovo Portale dei referti di laboratorio

È nuovamente attivo il Portale dei Referti di Laboratorio della ASSL Lanusei, attraverso il quale è possibile ricevere on line gli esiti degli esami effettuati dai Laboratori Analisi dell’area socio-sanitaria locale.

Il servizio di consultazione dei referti on line consente all’utente di non tornare in ospedale una seconda volta – dopo il prelievo o la consegna dei campioni biologici – per il ritiro dei risultati, eliminando così i tempi d’attesa allo sportello, ed è attivo 24 ore su 24: sarà quindi possibile collegarsi al Portale e visualizzare il referto nell’orario più comodo.

Il nuovo Portale stato riscritto su una nuova piattaforma software che garantisce tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati, su indicazione della Struttura complessa Sistemi Informativi sanitari e del Dipartimento Ict (Information and Communications Technology) ATS Sardegna.

Per accedervi, è necessario essere in possesso delle credenziali (nome utente, password e codice di sicurezza) fornite all’utente al momento dell’accettazione agli sportelli ticket e collegarsi quindi all’indirizzo https://labreferti.it. Inserendo negli appositi spazi le proprie credenziali, sarà possibile visualizzare e stampare i referti relativi alle prestazioni di Laboratorio richieste. I risultati delle analisi, pubblicati al momento in cui vengono firmati digitalmente dal medico responsabile, corrispondono all’originale digitale conservato dalla ASSL di Lanusei e sono disponibili per una durata di 30 giorni, come previsto dalla normativa.

Il nuovo Portale integra ma non sostituisce la pubblicazione dei referti sul Fascicolo Sanitario Elettronico, (attivabile presso gli sportelli ASSL o il proprio medico di famiglia) nel quale gli esiti sono disponibili sempre, non per una durata limitata, e sono visibili contemporaneamente e in tempo reale sia dall’utente che – previa autorizzazione alla condivisione – dal suo medico curante.