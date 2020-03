“La tua maglietta”: da oggi è disponibile il nuovo singolo di Leonardo Monteiro

Il brano: “La tua maglietta”

La canzone è ispirata a una relazione di amicizia, in cui uno dei due protagonisti è, in realtà, innamorato dell’altro che finge di esserne all’oscuro per non uscire dalla sua comfort zone. L’innamorato, quindi, reagisce rabbioso all’ipocrisia dell’amico per stimolare la sua presa di coscienza. – spiega il cantautore. – È una situazione che ho vissuto di persona e probabilmente, come me, molti altri nella loro vita. Il messaggio che vorrei comunicare a tutti è di liberarsi dalle sovrastrutture e compiere scelte coraggiose e oneste, che rispettino la vera essenza di ciascuno.

Il video

Il videoclip, diretto da Dario De Luca, è stato girato a Chiasso presso un Hotel abbandonato.

Le scelte stilistiche e la tecnica delle riprese sono state adottate per creare una situazione di esaltazione del personaggio interpretato da Leonardo, andando a focalizzarsi su un’ambientazione decadente e trasgressiva che porta lo spettatore a percepire lo stato d’animo dell’artista – racconta il regista. – Guidato da un sentimento vendicativo, esaltato maggiormente dal trucco e dalla scelta del vestiario, viene accompagnato da un’unione forte tra lui e le altre persone presenti nel video che, collettivamente, creano una forza e unione di gruppo.

Leonardo Monteiro

Leonardo Monteiro, nato a Roma nel 1990, coltiva sin da piccolo la sua passione verso la musica. Appena adolescente, infatti, studia danza alla Scala di Milano, esibendosi in numerosi teatri in Italia e all’estero, in particolare nel corpo di ballo de “Lo Schiaccianoci”, insieme a Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e Sabrina Brazzo.

Nel 2006, a soli 16 anni, lavora sotto la direzione di Gheorghe Iancu nella stagione estiva dello Sferisterio di Macerata, con una parte da solista. Nel 2008 partecipa ad “Amici” di Maria De Filippi nella categoria “Danza”. Tra il 2010 e il 2011 si trasferisce negli USA per lavorare con diverse compagnie di danza contemporanea. Durante la sua permanenza a New York si avvicina al gospel, cantando come solista in alcune chiese di Harlem. Rientrato in Italia, studia canto moderno, pianoforte e canto gospel presso la Scuola di Musica Cluster di Milano.

Nel 2013 canta come solista per il coro Monday Gospel al Forum di Assago (Milano) e nel 2014 nello spettacolo “Motown Generation” al Blue Note di Milano. Nel 2016 partecipa al progetto di beneficenza Special Stage (una rassegna musicale dedicata ai pazienti dell’Istituto dei Tumori di Milano) insieme a Malika Ayane.

Nel 2017 vince Area Sanremo e, scelto da Claudio Baglioni, nel 2018 partecipa al 68° Festival di Sanremo nella Categoria Nuove Proposte con il brano “Bianca”, per il quale gli viene conferito il Premio PMI “Valore alla musica”. Nello stesso anno partecipa su Rai1 a Telethon e Domenica In e si esibisce durante numerose manifestazioni, fra cui il tributo a Lucio Dalla, per l’omonima Fondazione, e il Premio “Mimì Sarà” presso il Teatro Nuovo di Milano.

Il 23 novembre 2018 Leonardo ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Il Mio Tempo”. Recentemente ha partecipato in qualità di giudice alle prime due edizioni dello show musicale “All Together Now” in onda in prima serata su Canale 5 e il 20 dicembre del 2019 ha pubblicato il singolo “Mi dicevi che” feat. Frammento prodotto da Maximus per Imperium. Contemporaneamente agli impegni televisivi e live, il cantautore è in studio al lavoro sui brani per il suo nuovo progetto discografico.