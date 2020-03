Cronaca

La Guardia Costiera trasporta in Sardegna dispositivi di protezione contro COVID-19

L'altro ieri, 29 marzo, l’ufficio del dott. Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha richiesto, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, l’intervento di un aereo della Guardia Costiera per il trasporto urgente di DPI (dispositivi di protezione individuale) in diverse località delle regioni meridionali e delle isole maggiori.