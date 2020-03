Nuoro: il 5 marzo, in scena “La classe – Un docupuppets per marionette e uomini”

Collaborazione alla drammaturgia Marta Meneghetti, Giada Parlanti, Emanuele Silvestri. Collaborazione artistica Lorenzo Letizia, Tiziana Tomasulo, La fabbrica performer Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco Meloni, Marta Meneghetti. Scene e marionette Fiammetta Mandich.

Un’infanzia segnata dal ricordo della rigida educazione imposta agli alunni dell’Istituto delle Suore di Carità e della terribile maestra, Suor Lidia, capace di incutere timore e risvegliare inquietudini nei bambini di un tempo, ormai diventati adulti, rivive sulla scena ne “La classe” di Fabiana Iacozzilli.

Una pièce originale, un docupuppets per marionette e uomini pensato per rivelare episodi dolorosi, per rendere giustizia alle vittime di antichi “abusi di potere” e trasformatosi nel racconto delle “vocazioni”, un cammino in cui allieva e maestra idealmente si ritrovano e che imprime imprevedibilmente una svolta alla storia della protagonista.

La classe parte dalle testimonianze degli ex compagni di scuola, attraverso una serie di interviste, per ricomporre i tasselli di una memoria collettiva. Sul palco si svolge una sorta di “rito collettivo” in bilico tra “La Classe morta” di Kantor e “I cannibali” di Tabori, con i fanciulli interpretati dai pupazzi.