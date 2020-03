La Carlo Delfino Editore lancia l’iniziativa  “aiutiamo la cultura a sopravvivere al Coronavirus”

La Carlo Delfino editore non si ferma, nel rispetto delle istruzioni dettate dal Governo contro il diffondersi del Coronavirus.

A sostegno delle campagne #iorestoacasa e #laculturanonsiferma promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), tiene accesa la luce della cultura anche attraverso il proprio magazine digitale “Librando” (https://librando.carlodelfinoeditore.it), per sostenere il morale e incoraggiare i lettori in questo triste periodo della nostra vita.

Lo scopo è quello di tenere accesa la luce della cultura e far dialogare le persone attraverso l’unico canale consentito, quello del web. Una luce che brillerà più luminosa al termine di questo periodo in cui un virus mette a rischio la vita umana e al quale è preclusa la via digitale, dove navigano i contenuti che ci permettono di raggiungere i nostri lettori. Una nuova “radio Londra” in chiaro e legalizzata, perché dopotutto, anche oggi viviamo in trincea per salvarci, questa volta, da un nemico invisibile.

E’ nata per questo fine l’iniziativa “aiutiamo la cultura a sopravvivere al Coronavirus” con la quale abbiamo coinvolto le nostre autrici e i nostri autori che hanno aderito con entusiasmo e spirito di solidarietà e che quotidianamente inviano i propri contributi da inserire nel sito per diffonderli attraverso i Social, garantendo un filo diretto con i lettori.

Allo stesso tempo garantiamo la distribuzione dei libri, per tutti coloro che ne fanno richiesta, affidandoci ai corrieri che rispondono alle norme richieste per la consegna in totale sicurezza.