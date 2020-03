Cronaca

Isili, allacci abusivi alla corrente elettrica: denunciato un 60enne

Nell’ambito dei controlli svolti unitamente al personale tecnico di “E-distribuzione”, per contrastare il fenomeno illegale degli allacci abusivi, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanusei, per il reato di furto aggravato, un 60enne che, al fine di sottrarre energia all’ente fornitore e beneficiare gratuitamente del servizio, aveva creato nella sua abitazione un collegamento diretto alla rete elettrica.