Inseguimento con sparatoria a Tor Bella Monaca, volante raggiunta dagli spari

Poteva finire in tragedia l’inseguimento degno di un film avvenuto a Tor Bella Monaca, con criminali che dall’auto su cui sono fuggiti a un posto di blocco hanno sparato colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto la volante che li inseguiva. Sappiamo perfettamente che in circostanze straordinarie la criminalità incalza, tentando di approfittare delle situazioni di emergenza come certamente è questa legata al Covid 19. Si tenta di approfittare di presunte falle e della presunta debolezza di un sistema sotto sforzo. Ma gli operatori della sicurezza restano al loro posto, fronteggiando servizi e attività che si moltiplicano, perché quelli connessi al contenimento della diffusione dei virus e a tutte le circostanze ad esso collegate, si sommano appunto al controllo del territorio che deve essere più stringente, più capillare, più saldo che mai. E anzi avrebbero bisogno di strumenti eccezionali, anche sul piano normativo oltre che operativo, per lavorare in circostanze così difficili.