Il messaggio di speranza di J. C. Faro e J. A. Gulenko: Dare to Live / Vivere

Jonathan Cilia-Faro insieme a Julie Anna Gulenko reinterpretano “Dare to Live / Vivere”, lanciando un messaggio di speranza e solidarietà alle persone, in questo periodo storico particolarmente difficile per tutto il mondo a causa del Coronavirus.

La canzone è stata registrata a distanza, mercoledì sera, tra New York e Cleveland.

Nel 1994 Gerardina Trovato scrisse questo bellissimo brano che interpretò poi in duetto con Andrea Bocelli. In seguito, Laura Pausini sempre con Andrea Bocelli lo reinterpretò nella versione intitolata “Dare to Live”.

Qui sotto il link al video:

https://youtu.be/_osDpDqQvKg