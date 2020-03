Il Marche IGT Rosso “Ser Balduzio” 2015 medaglia d’oro al Mundus Vini

Prestigioso riconoscimento per l’azienda agricola Fiorano di Cossignano alla ventiseiesima edizione di Mundus Vini. La giuria di uno dei più importanti concorsi enologici internazionali, che si tiene ogni anno in Germania, ha assegnato la medaglia d’oro al vino “Ser Balduzio” (100% uve Montepulciano) della cantina biologica picena.

Nel mese di febbraio sono stati oltre 7.500 i vini provenienti da tutto il mondo a essere valutati attraverso degustazioni alla cieca da parte dei 268 giurati di 54 diverse nazioni, chiamati a comporre le commissioni di assaggio.

Marche IGT Rosso “Ser Balduzio” 2015

Il Marche IGT Rosso Ser Balduzio 2015 ha conquistato il palato degli esperti selezionatori all’esame visivo, olfattivo e gustativo, risultando tra i vini italiani maggiormente apprezzati.

Siamo molto felici per questo premio a uno dei vini di punta della nostra cantina, che abbiamo sempre concepito come un piccolo inno al territorio e a uno dei suoi vitigni più rappresentativi – commentano Paolo Berretta e Paola Massi, marito e moglie vignaioli di Fiorano. – Anche il nome che abbiamo scelto per il nostro Montepulciano, Ser Balduzio, quello dell’antico feudatario di Cossignano, testimonia il forte legame che ci unisce all’identità, alla storia e al carattere di questa terra, che cerchiamo di restituire al meglio in ogni bottiglia preservando ciò che la natura ci offre.

Marche IGT Rosso “Ser Balduzio” 2015

Il vino premiato – il Marche IGT Rosso “Ser Balduzio” 2015 – è prodotto esclusivamente mediante metodo naturale e artigianale con uve Montepulciano coltivate nel vigneto aziendale “Giobbe” a 260 metri di altitudine.

Una fermentazione spontanea guidata dai lieviti indigeni in vasche di acciaio, una macerazione di circa 30-35 giorni con rimontaggi e delestage per permettere di estrarre pienamente colori, profumi e sapori delle uve e un successivo affinamento in botti di rovere di circa tre anni prima di un riposo in bottiglia di altri due, sono le fasi che portano a un vino estremamente complesso e ricco di profumi fruttati e speziati, che unisce a una struttura importante un’innata eleganza e una grande persistenza. L’abbinamento ideale è con piatti strutturati di carne e formaggi stagionati.

È il secondo anno consecutivo che la cantina di Cossignano conquista la medaglia d’oro di Mundus Vini con una delle sue bottiglie; nel 2019 ad aggiudicarsi l’ambito premio era stato il Rosso Piceno Superiore “Terre di Giobbe” 2016.