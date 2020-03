Il Gruppo Capri, tra le 1000 Aziende Italiane Champions che porteranno l’Italia fuori dalla crisi

Il Gruppo Capri, pochi giorni fa, è stato selezionato dal Corriere della Sera, in collaborazione con il centro studi di ItalyPost, tra le 1000 Aziende italiane Champions, che saranno il motore che porterà l’Italia fuori dalla crisi post emergenza Coronavirus ed è da questo prestigioso riconoscimento che si inizia a guardare al futuro da una prospettiva nuova.



“Quando l’emergenza terminerà e il nostro paese tornerà alla normalità, non ci illudiamo che tutto ritorni ad essere come prima, il nostro concetto di normalità assume nuovi connotati” commentano Salvatore e Francesco Colella, soci del Gruppo Capri e continuano, “il mercato cambierà e ci aspettiamo un’attenzione ancora maggiore alla qualità dei capi, alla loro sostenibilità ma anche a quelle che saranno le dinamiche d’acquisto, che probabilmente saranno sempre più dirette verso un commercio online.

Per noi è un onore essere tra le 1000 aziende italiane che contribuiranno alla ripartenza dell’economia dell’Italia e siamo certi che anche questa volta, affronteremo a testa alta questa sfida. Come tutte le aziende, stiamo vivendo un momento che non ha precedenti nella nostra storia e forse in quella dell’umanità intera. Abbiamo tuttavia scoperto un nuovo modo di lavorare e con piacere abbiamo constatato che i nostri ragazzi, anche distanti, continuano ad essere compatti e uniti perché credono nella nostra realtà ed è da questa fiducia che loro nutrono nei confronti del nostro Gruppo, che vogliamo ripartire per tornare sul mercato più forti di prima!”

Il Gruppo Capri si prepara dunque a ripartire, raccogliendo una grande sfida e rimanendo operativo e compatto in un momento di crisi, per poter poi tornare più forte di prima!