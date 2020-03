Il Coronavirus ferma anche il teatro no profit in Sardegna. Annullata la riunione prevista a Paulilatino

La scelta non ha trovato alcun indugio da parte dei dirigenti della Federazione che hanno deciso di annullare l’assemblea ancor prima delle misure restrittive varate dal governo.

La UILT è una federazione che vede affiliate oltre 950 compagnie a livello nazionale con oltre 13.000 iscritti. Una importantissima realtà per il teatro no profit.

La Uilt Sardegna nel 2019 ha visto affiliate 21 compagnie per circa 250 soci. La diffusione territoriale è capillare: Iglesias, Capoterra, Cagliari (2 compagnie) Monserrato, Quartu Sant’Elena, Perdasdefogu, Lanusei, Sanluri (3) Nuoro (3) Oliena, Dorgali, Siniscola, Sassari (2) Ittiri, Alghero compagnie che offrono uno variegato genere teatrale, dal teatro da strada, alla prosa, alle espressioni in limba e al teatro di ricerca.

La programmazione dei lavori prevedeva due giornate, alla chiusura dei quali era previsto l’intervento di un esperto, in video conferenza da Bologna, per fornire agli associati chiarimenti in merito agli adeguamenti di legge relativi alla riforma del Terzo Settore che in questo periodo sta prendendo corpo.

Il programma dell’assemblea era intenso e interessante: nel pomeriggio, apporfittando della presenza del dott. Ermanno Goacchini, vicepresidente nazionale della UILT, psichiatra e psicoterapeuta esperto in teatroterapia, era prevista una tavola rotonda per discutere appunto sul teatro terapia e su un progetto pilota che vede coinvolti diversi soci di diverse compagnie sarde: Giammarco Mereu e Mario Medde di La via del teatro di Nuoro, Monica Pusceddu di To Kaos di Siniscola, Mario Lai di Sa Brulla di Perdasdefogu e Pierangelo Sanna di Paco Mustela di Sassari.

Questo progetto, fortemente voluto dal presidente della Uilt Sardegna, prevedeva anche un laboratorio di una mattinata nello spazio gestito dall’associazione La via del teatro a Nuoro, nel quale il dott. Gioacchini, avrebbe fornito un esempio pratico riguardante il teatroterapia.

Tutte queste iniziative sono naturalmente solo rimandate, con l’augurio che questa emergenza possa rientrare in tempi brevi e nel miglior modo possibile per tutti.

Il presidente Regionale Uitl Sardegna

Marcello Palimodde

Convocazione dell’Assemblea Regionale U.I.L.T. Sardegna 2020

– Area Acheologica Santa Cristina – PAULILATINO 14 marzo 2020

(Adiacente alla 131 – bivio Km 114 direzione Nord e 115 direzione Sud)

-Ai Componenti del Consiglio Direttivo regionale Giorgio Giacinto (Vicepresidente-Segreatrio), Consiglieri: Anna Maria Puggioni, Patrizia Viglino, Antonio Contu, Mario Lai, Natalino Carai; Elena Fogarizzu (Direttrice Centro Studi U.I.L.T. Sardegna)

-Al Responsabile collaboratore esterno incaricato Mirko Marongiu

-Alle Presidentesse e ai Presidenti delle compagnie affiliate iscritte alla U.I.L.T. Sardegna:

-A tutti gli Associati U.I.L.T. Sardegna

-Al Vice Presidente Nazionale Ermanno Gioacchini

Care Amiche e cari Amici, è convocata in data 14 marzo 2020 l’Assemblea Regionale della U.I.L.T. Sardegna, presso la Sala Convegni Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina – Paulilatino, Località Santa Cristina, 09070 Paulilatino OR (adiacente alla 131 – bivio al Km 114 direzione Nord – al Km 115 direzione Sud).

L’Assemblea è inserita in un contesto Culturale/Teatrale/Storico-Archeologico della durata di 2 giornate.

L’Assemblea si terrà il 14 marzo 2020 in prima convocazione alle ore 4:00, e in seconda covocazione alle 9:30 stessa data.

Ordine del Giorno dell’Assemblea:

Comunicazioni del presidente regionale;

Approvazione del verbale della riunione precedente e Lettura del verbale del Direttivo Regionale tenutosi a Torre Grande;

Resoconto delle attività svolte nel 2019 e programmazione attività anno 2020/2021;

Resoconto delle attività svolte dal Centro Studi e programmazione 2020/2021;

Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020;

Presentazione e anticipazione del progetto “Teatroterapia Sardegna”.

Varie ed eventuali

Sono invitati alla presente Assemblea tutti gli iscritti, alla U.I.L.T. nel 2019 e 2020.

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 12:00.

Riprenderanno dopo una pausa di 10 minuti e si aprirà alle ore 12:10 un collegamento audio o video conferenza. APERTO A TUTTI, con l’Avvocato Guido Martinelli che farà un intervento a proposito delle modifiche previste dalla legge sul terzo settore e risponderà alle relative domande.

I lavori mattuttini si chiuderanno alle ore 13:00. Il pranzo conviviale si terrà presso il ristorante < > adiacente alla Sala Convegni alle ore 13.15.

I lavori riprenderanno alle 16:00

Teatroterapia: Normativa e operatività – Relatore Ermanno Gioacchini, Psichiatra, Psicoterapeuta, esperto in materia;

– Relatore Ermanno Gioacchini, Psichiatra, Psicoterapeuta, esperto in materia; Tavola rotonda: “Progetto Teatroterapia in Sardegna” con interventi programmati di Giammarco Mereu, Mario Medde (“La Via del Teatro” – Nuoro), Monica Pusceddu (“To Kaos”- Siniscola), Lavori coordinati da Ermanno Gioacchini.

In orario da concordare (possibilmente alle 14:30) prevediamo una visita guidata all’affascinante Parco archeologico che comprende incredibili e spettacolari opere di circa 4000 anni fa (https://pozzosantacristina.com/).

Alla presente convocazione seguirà il dettaglio dell’intervento programmato dal Vicepresidente Ermanno Gioacchini e dai componenti delle Compagnie La Via del Teatro di Nuoro e To Kaos di Siniscola.

Sarà parte integrante dei lavori il laboratorio pratico Teatroterapia tenuto da Ermanno Gioacchini, Domenica 15 Marzo a Nuoro, alle ore 9:30, presso l’Auditorium del Comprensorio Maccioni, Compagnia La Via del Teatro – Viale Costituzione 3 – Nuoro.

E’ un’assemblea, come tutte le assemblee, molto importante, arricchita dalla presenza del Vicepresidente Ermanno Gioacchini, che ci consentirà di valutare bene l’importanza del Teatroterapia e quali risvolti pratici possa avere per il teatro amatoriale in Sardegna.

L’intervento telematico dell’Avv. Martinelli ci consentirà di chiarire alcuni punti in merito al terzo settore e dare delucidazioni in merito a delle informazioni inesatte che in questo periodo stanno circolando in particolare in Sardegna.

Sarebbe una bella occasione, questa, per passare una giornata assieme, confrontare le nostre esperienze teatrali, e vivere la nostra Associazione in termini anche conviviali.