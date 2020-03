Il Cagliari punta sui giovani: prolungato il contratto per Nunzio Lella fino al 2023

Il Cagliari non si ferma, anzi si muove in ottica mercato. Quest’oggi tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale la squadra rossoblù ha comunicato il prolungamento del contratto di Nunzio Lella (classe 2000).

Il centrocampista è arrivato in Sardegna nel 2018 per indossare la maglia della Primavera per poi andare in prestito all’Olbia in questa stagione (27 presenze e 1 rete). La società rossoblù ha deciso di prolungare il contratto sino al 30 giugno 2023.