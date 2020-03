Il 30 e 31 Marzo idealo annuncia la prima edizione degli “idealo days”

Nel corso dei due giorni sarà possibile acquistare prodotti di ogni categoria con numerose opportunità di sconto. Ad oggi sono già quasi 20 gli e-shop aderenti all’iniziativa.

4 Marzo 2020 – Lunedì 30 e martedì 31 Marzo 2020 idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – organizzerà per la prima volta gli idealo days, un nuovo shopping event tutto italiano durante il quale sarà possibile acquistare prodotti dagli e-shop aderenti all’iniziativa con sconti a partire dal –10%. Sotto la guida di idealo, infatti, i maggiori negozi online italiani si sono riuniti per organizzare due giornate di sconti speciali per chi acquista online; obiettivo è quello di offrire al consumatore ulteriori occasioni di risparmio ma anche sostenere e incentivare l’economia digitale del nostro Paese. Tra gli shop che parteciperanno all’evento vi sono[1] bitiba.it, bpm-power.com/it, dochouse.it, echarme.it Echarme – La Tua Profumeria Online, elettrostock.it, emlineamoto.com, fcwebstore.it, gommeplanet.it, Monclick.it, nencinisport.it, ollo.it, pinkorblue.it, privalia, profumomaniaforever.com, sferaufficio.com, sportler.com/it, Yeppon.it, zooplus.it.

L’iniziativa, che ha anche il patrocinio della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM)[2], riguarderà ogni settore dell’e-commerce italiano, dai più moderni smartphone al cibo per i nostri amici a quattro zampe passando anche per gli elettrodomestici e l’abbigliamento. Nel dettaglio, queste sono alcune delle categorie per le quali gli utenti potranno beneficiare degli sconti: smartphone e relativi accessori, grandi elettrodomestici, sneakers e scarpe sportive, prodotti per la fotografia, accessori auto e moto, giocattoli, prodotti di bellezza, articoli per il fai da te, accessori per bambini e neonati e infine prodotti per gli animali.

A partire da lunedì 2 Marzo 2020 gli utenti del portale avranno a disposizione una speciale Landingpage dedicata all’iniziativa dove potranno impostare i propri alert per la funzione prezzo ideale e ricevere così una notifica quando il prodotto richiesto avrà raggiunto la cifra desiderata. In questo modo gli e-consumer potranno acquistare articoli ad un prezzo decisamente scontato. Inoltre, durante gli idealo days del 30 e 31 Marzo 2020, sarà possibile vedere in un’unica schermata e per ogni categoria merceologica quali sono i prodotti maggiormente scontati, così da avere in un’unica pagina tutte le offerte migliori[3].

Gli idealo days, inoltre, nascono con l’idea di sostenere l’economia e gli e-shop italiani che secondo un recente studio di idealo[4] nel 54,7%[5] dei casi offrono ai consumatori l’offerta più vantaggiosa in termini economici (in confronto ai grandi colossi dell’e-commerce). Inoltre, in giornate speciali per l’e-commerce, come per l’appunto gli idealo days, questa quota potrebbe superare il 60%, con evidenti vantaggi per gli utenti in termini di maggiori opportunità di risparmio.

Gli idealo days, che avranno luogo dalla mattina del 30 Marzo fino alla mezzanotte del 31, forniscono agli e-consumer italiani un’ulteriore possibilità di risparmio, da sommarsi agli sconti che garantisce già quotidianamente un portale di comparazione prezzi.

“Nel pieno spirito di idealo, l’obiettivo dell’iniziativa – afferma Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo – non è solo quello di raggiungere e far risparmiare il maggior numero di utenti, ma anche quello di sostenere lo sviluppo degli e-shop italiani, avviando al tempo stesso una discussione tra gli addetti ai lavori sul bisogno di rinnovamento dell’e-commerce italiano. Questo, in alcuni casi, è ancora troppo legato ai big player del settore, nonostante siano spesso i negozi italiani a proporre le migliori offerte in termini economici. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un nuovo format digitale di shopping online e che nel tempo diventi un vero e proprio evento speciale per il risparmio e per gli acquisti online degli italiani.”

A questo link è disponibile il blog post originale sul magazine di idealo:

https://www.idealo.it/magazine/2020/03/04/idealo-days-shopping-online-evento/

A questi link sono disponibili alcune immagini:

https://www.idealo.it/magazine/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/idealo-days-shopping-online-evento-960×480.png

https://www.idealo.it/magazine/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/idealo-days-il-tuo-evento-di-shopping-online.jpg

Video di idealo sulla funzione “prezzo ideale”:

https://www.youtube.com/watch?v=O2s0x0A_8mo&feature=emb_logo

A proposito di idealo

idealo è un comparatore prezzi con oltre 145 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online.

L’azienda viene fondata a Berlino nel 2000 e da allora è cresciuta costantemente. Dal 2006 entra a far parte del gruppo editoriale Axel Springer SE (editore anche di Bild Zeitung). Attualmente è presente in Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, con sei portali nazionali. Nel corso dei suoi primi 19 anni di attività ha ricevuto eccellenti recensioni e ha vinto numerosi test condotti da enti autorevoli e indipendenti impegnati nella tutela dei consumatori. Nel 2014 ha ottenuto dall’ente di certificazione tedesco TÜV Saarland il marchio di “comparatore certificato” per la qualità delle informazioni reperibili sul portale e le misure a protezione dei dati degli utenti. idealo mette a disposizione dei propri utenti centinaia di test sui prodotti e opinioni di altri utenti, non limitandosi ad offrire un servizio di comparazione per individuare i prezzi più convenienti, ma ponendosi anche come una guida autorevole e imparziale allo shopping on-line con schede tecniche, filtri di ricerca avanzati e recensioni di esperti. Oltre 800 persone provenienti da quasi 40 nazioni lavorano nella sede di Berlino. idealo è una partecipazione di maggioranza di Axel Springer SE.

[1] In ordine alfabetico.

[2] ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania è un’associazione autofinanziata e registrata di imprese per le imprese, volta all’incremento delle relazioni economiche e della cooperazione commerciale tra Italia e Germania.

[3] In ogni caso, come di consueto, altre offerte vantaggiose saranno disponibili su tutto il sito di idealo.it.

[4] idealo ha analizzato tutte le offerte presenti sul proprio portale italiano, in particolare quelle con il prezzo più basso (spese di spedizione escluse) per ogni categoria. Periodo: dal 12 Febbraio 2019 all’11 Febbraio 2020.

[5] Questa percentuale è salita dal 49,5% al 54,7%, cioè il 10,5% in più rispetto al white paper pubblicato da idealo a Marzo 2019.