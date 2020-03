I medici cattolici di Tempio Ampurias esprimono la propria solidarietà ai malati e alle persone più fragili

I Medici Cattolici della Sezione di Tempio Ampurias-Olbia, in questo momento di difficoltà collettiva dovuta alla diffusione del COVID-19, esprimono la loro vicinanza a tutti i malati e alle persone con fragilità, a tutte le famiglie e alle singole persone coinvolte nella loro vita quotidiana dalle necessarie misure di contenimento dell’epidemia. Sono solidali con tutti i colleghi e gli operatori sanitari impegnati a favore di tutta la popolazione e in particolare con quelli che sono rimasti contagiati e si trovano in quarantena o che si sono ammalati.

Il riferimento che guida il nostro agire come Medici Cattolici è l’etica personalistica cristiana, che mette la persona umana e le sue necessità al centro dell’attenzione e delle cure; la tutela della salute alla sua luce è vista come un importante esercizio di carità, da costruire in collaborazione con tutte le istituzioni, salvaguardando i singoli e la comunità.

Per questo motivo siamo in sintonia sia con l’autorità civile che si sta cimentando nell’affrontare una situazione nuova ed imprevista nell’intento di garantire a tutti la salute, sia con i nostri Vescovi (CEI e Conferenza dei Vescovi della Sardegna) che hanno deciso di attuare anche nell’ambito delle nostre comunità quanto possibile per rendere efficaci le misure di contenimento dell’epidemia.

Inseriti nelle nostra Comunità Diocesana, in comunione col Vescovo, con i nostri sacerdoti e con tutti i fedeli della nostra diocesi, ci uniamo nella preghiera e nell’impegno specifico della nostra professione.

Il Presidente Dott. Franco Pala

Il Vice presidente dott.ssa Maria Caterina Fresi

Il Segretario dott.ssa Lavinia Antimi

L’Assistente Spirituale don Paolo Pala