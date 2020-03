I Flic Floc pubblicano il video di “Caffeina”

Avete presente il caffè della Peppina che non si beve alla mattina? In questo video sembra che i due protagonisti ne abbiano fatto largo uso.

Caffeina: il video

Senza troppi “scherzi a parte”, il video di questa canzone vuole raccontare gli effetti della caffeina sulle persone attraverso una visione “iperbolante” della sostanza, vissuta in diversi momenti delle 24 ore. Il caffè, che sia un chicco, polvere o liquido, è solitamente indispensabile per la vita giornaliera di molte persone.

Per esasperarne la dipendenza che alcuni individui hanno nei confronti dello stesso, in questo video lo si paragona metaforicamente a delle sostanze stupefacenti e non: vi sfidiamo a riconoscerle!

Il caffè diventa così sinonimo di energia, creatività, movimento e irrequietezza: questi effetti vengono rappresentati nel video attraverso un climax ascendente limite all’estremo. Nelle immagini, la colorazione contrastante e acida enfatizza la distorsione dell’effetto della caffeina. Anche la gestualità appare alle volte statica, alle volte esagerata, poiché il caffè rappresenta, nella nostra quotidianità, sia un momento di pausa che di eccitazione, necessaria talvolta per essere più svegli o più creativi.

Il videoclip è opera della regista mantovana Cristina Scollo ed è stato girato nello studio “Valeria Gelosioni Fotografie” di Rio Saliceto (RE).

“Caffeina” è l’euforia provocata da un caffè serale preso con la consapevolezza dell’insonnia che ne consegue. Da qui nasce tutta una serie di domande che solo di notte sembrano prendere forma, così proprio come il primo quesito posto all’inizio del testo.

Oltre a questo arriva la creatività frenetica che fa scrivere in maniera compulsiva; la voglia di dormire se ne va definitivamente, anche se rimane la consapevolezza del fatto che gli impegni del giorno dopo e la routine incombono. L’arrangiamento ha voluto rispecchiare l’irrequietezza del testo e l’effetto della caffeina stessa, sostanza stupefacente a portata di tutta la gente.

Flic Floc

I Flic Floc sono una coppia di cantautori e musicisti che amano fare esperimenti con la musica elettronica, un po’ come farebbe un chimico nel suo laboratorio. I loro testi parlano della loro vita quotidiana e, in fondo, anche della tua.

Web links: