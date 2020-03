Eventi

I concerti di Villa La Meridiana: 8 marzo a Santa Maria di Leuca

Dalla prossima domenica 8 marzo, alle ore 17, nel Salone delle Feste della splendida cornice di Villa La Meridiana Caroli Hotels di Santa Maria di Leuca, in contemporanea con la Festa della Donna, si rinnova la tradizione dei concerti pomeridiani in uno spazio esclusivo, di fine ottocento, completamente mosaicato e arricchito anche dalla presenza di un pianoforte Zimmermann in noce con acustica esaltata dalla cupola sovrastante dell’ambiente.