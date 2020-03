Attualita'

Scoperta dai Carabinieri discarica abusiva a Porto Rotondo

I Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e del Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, con il supporto del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia – Venafiorita, nell’ambito di una pianificata attività di monitoraggio ambientale nel territorio di competenza concertata dal Reparto Territoriale di Olbia in collaborazione con i reparti operanti, sono intervenuti in un’area destinata catastalmente al pascolo indebitamente utilizzata come discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non.