Hotel per operatori sanitari: soddisfazione di Nursing Up

Come dichiarato dalla Regione, verrà finalmente individuata una serie di strutture alberghiere, dove ospitare gli operatori sanitari che, fino ad oggi, sono dovuti ricorrere alle proprie finanze per affitare appartamenti necessari a tutelare dalcontagio i propri familiari.

L’apertura di queste strutture fa parte delle otto proposte del Nursing Up per la gestione del Coronavirus, inviate nei giorni scorsi all’Assessore regionale – Dottor Nieddu – e a tutti gli organi di stampa.

Speriamo che questo sia un segnale di apertura dell’Assessorato a una proficua collaborazione con la nostra sigla per la tutela dei lavoratori e dei cittadini.