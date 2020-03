Hashtag14_19: 18/03, videoconferenza sui pericoli alla guida rivolta ai giovani

#Hashtag14_19: il progetto

Il progetto, coordinato come capofila da Riverrun Teatro, vede coinvolti anche l’Istituto di Neuroscienza del CNR, la direttrice dei servizi sociali del Ser.D di Cagliari, il Ser.D di Guspini, 28 scuole superiori del Cagliaritano e di tutta la Sardegna, il centro sportivo Real Training, l’associazione 4×4 Sardegna Club.

Nel corso della conferenza saranno presentati alla stampa i risultati delle attività 2018-2020 del progetto, e le iniziative in campo per il 2020-2021.

In osservanza del DPCM 11 marzo 2020, per garantire la sicurezza di tutti e a riprova della vocazione di Riverrun come riferimento di innovazione culturale, la conferenza stampa si svolgerà nella stanza virtuale del RiverrunHub a questo indirizzo: https://zoom.us/j/6906883976

Per connettersi correttamente è necessario scaricare l’applicazione gratuita Zoom.