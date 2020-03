Musica

“Giulietta”: dal 27 marzo, on air e online, il nuovo singolo di Giordano Joe

Dal 27 marzo arriva in radio, in streaming e digital download "Giulietta" (On the set /Artist First), il nuovo singolo del cantautore milanese Giordano Joe, dedicato alla sua gatta e a tutti i nostri amici a 4 zampe.

Il singolo: “Giulietta” Il brano è prodotto da Luca Venturi, per “Prima la musica italiana”, arrangiato da Simone Summa, registrato presso il Blue Velvet Studio, Busto Arsizio e masterizzato da Claudio Giussani all’Energy Mastering Studio di Milano. Il video, diretto da Marco D’Andragora per DAMSTUDIO, accompagna la canzone con animazioni dinamiche e colorate che caratterizzano il testo, intervallate con immagini originali di Giulietta, anche insieme a Giordano. A proposito del brano, Giordano Joe commenta: Con questa canzone ho voluto raccontare la storia di Giulietta, la mia gatta, e il profondo legame creatosi tra noi. Tutto parte nel 2011, a Roma, in una tipica giornata di Autunno. Mio fratello Alessandro stava per andare al lavoro quando, sul parabrezza dell’auto, trova un foglio con scritto: c’è un gatto nel motore. Incredulo, si mise subito a controllare e trovò proprio lei, Giulietta. Era piccola, triste, sporca, ma i suoi occhi dolci catturarono all’istante il suo cuore. Per motivi di lavoro, però, non poteva tenerla con sé e quindi, dopo qualche giorno, la portò a Milano, facendomi un grande regalo. Oggi più che mai, comprendo l’importanza di avere la compagnia di un amico a quattro zampe. Questa canzone è dedicata a loro che, nel bene o nel male, ci sono sempre vicini. Ps: le foto a Giulietta le ho fatte io. Qui trovate il testo di “Giulietta”. L’artista: Giordano Joe Giordano Joe Santonocito nasce a Milano l’11 giugno 1991. Fin da piccolo ha un contatto diretto con la musica grazie al padre, che cantava e scriveva canzoni, e a suo nonno paterno, che aveva una scuola di musica a Catania dove spesso si recava nel periodo estivo. A 15 anni ha avuto la sua prima chitarra e, dopo averne imparato le basi, ha iniziato subito a comporre. Tra i suoi riferimenti musicali spicca il nome di Lucio Battisti e di due cantautori come Cesare Cremonini e Jovanotti. Giordano aveva e continua ad avere un’esigenza interiore nel trasformare in musica ciò che la vita gli offre, pensando sia un dovere morale che non intende trascurare, perché potrebbe danneggiare la sua salute emotiva, tanto da fargli dire sempre: La musica fa parte di me e poterla condividere è ciò che mi rende felice! Attualmente Giordano sta ultimando le registrazioni del suo primo album. Giordano Joe sui social Instagram artista: https://www.instagram.com/giordano__joe/

Instagram Giulietta: https://www.instagram.com/giulietta_monella/