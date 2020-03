Attualità

Giornata Europera dei Giusti: le iniziative del CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Europea dei Giusti (European Day of the Righteous), celebrata il 6 marzo e che in Italia è stata approvata dal Parlamento il 26 luglio 2017 (Camera dei Deputati) e il 7 dicembre 2017 (Senato) come solennità civile, intende proporre alcune iniziative atte a divulgare le tematiche umanitarie, nonché la difesa dei diritti civili nel mondo, e aderire alle indicazioni del MIUR circa l’importanza della giornata in oggetto.