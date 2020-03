Giagoni (Lega): importante segnale l’approvazione disposizioni in materia di Protezione Civile

L’approvazione all’unanimità in Consiglio Regionale della legge che prevede misure straordinarie per il potenziamento della Protezione civile e del sistema sanitario è un passo importante a tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’assistenza sanitaria in questo momento tanto delicato.

Una dimostrazione dell’alacre lavoro quotidiano perpetrato in tal senso ad opera di tutta la Regione.”

Commenta il capogruppo Lega, Dario Giagoni, nonché primo firmatario della proposta “I punti di forza del testo approvato ieri sono: l’istituzione di un fondo straordinario, che ammonta a più di 3milioni di euro, per le spese urgenti, un adeguamento delle norme di funzionamento della protezione civile, il reclutamento di personale sanitario da parte delle aziende del SSR e della Protezione civile e, non ultimo,l’acquisto di sistemi di rilevazione termica che agevolino l’individuazione e il monitoraggio dei casi di COVID-19.” Prosegue il leghista

“Capiamo la crescente preoccupazione che aleggia tra i nostri concittadini e i disagi pratici che le misure adottate possono provocare nello svolgimento delle attività quotidiane, ma ora la priorità è il contenimento del contagio. Raccomando a tutti di seguire scrupolosamente le direttive diramate, tanto dalla Regione quanto dal Governo, e affidare la loro informazione alle sole fonti ufficiali, al fine di evitare il propagare di psicosi che sarebbero ora assai pericolose.”