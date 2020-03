Gavoi. La scuola media si rinnova: acquistate dall’Amministrazione Comunale nuove attrezzature 

Sedie colorate, banchi spaziosi, nuovi armadi rispettosi delle vigenti normative in tema di ergonomicità e sicurezza e paraspigoli, per mettere in protezione dagli urti accidentali la palestra, arredano oggi le classi e le aule adibite alle attività alternative e di gruppo.

Tutti gli acquisti sono stati effettuati rispondendo al bisogno espresso dall’istituzione scolastica e gli arredi sono stati scelti assieme e su indicazione della dirigenza e degli operatori della scuola.

E’ un’occasione, questa, per restituire decoro agli ambienti, dimettendo la vecchia mobilia scolastica, rendendo pertanto più accoglienti gli ambienti di apprendimento.

Quest’azione precede un progetto importantissimo di messa in sicurezza, con la completa ristrutturazione del cortile interno dell’Istituto Comprensivo, per consentirne il pieno utilizzo da parte degli alunni della scuola. Il percorso è giunto già alla fase del progetto esecutivo. Per questi lavori l’amministrazione ha destinato 200.000 euro.

La scuola media si rinnova

“L’intenzione dell’Amministrazione – afferma Simona Corana, assessora dell’Istruzione Pubblica – è quella di rendere il nostro prezioso presidio scolastico un luogo bello, attrattivo e rasserenante che favorisca la motivazione, l’entusiasmo e la curiosità negli studenti”.

“Oggi il mio pensiero – conclude l’assessora – va agli studenti e ai docenti di ogni ordine e grado, impegnati con grande sforzo ed entusiasmo nella didattica a distanza. L’augurio per tutti loro è che possano presto nuovamente affollare le aule e renderle ancor più belle con la loro presenza. Lavoriamo tutti perché i nuovi banchi, le nuove sedie e le classi siano presto rianimati dal vociare allegro dei nostri ragazzi”.