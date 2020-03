Oggi sabato 21 marzo sarà la Giornata Mondiale della Poesia, istituita nel 1999 dall’UNESCO. Le celebrazioni in questo strano primo giorno di primavera 2020 ci chiamano a un grande salto creativo e inventivo. La Poesia non si lascia arginare da nessun Virus.

Non possiamo uscire e fare pubbliche letture né sentire direttamente il calore della gente ma, Poesia vince sempre e quindi… facciamo incontrare ancora una volta le diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione, la cultura e l’attualità ci lanciano.

Gavoi Giornata Mondiale della (Video) Poesia è proprio questo: un evento on line che partirà alle ore 10 del 21 marzo e si chiuderà alle ore 20. In questo lasso di tempo pubblicheremo sul profilo Instagram visit.gavoi e sulla Pagina Facebook Gavoi Ospitalità nel Cuore della Barbagia le video poesie che da questo momento (fino alle 17 del 21 marzo) potete inviarci su WhatsApp al numero 3291382968.

Il regolamento è semplicissimo: girate un video con il vostro smartphone (posizione video verticale)mentre leggete, declamate, recitate (per max 4 minuti) una poesia di un poeta a vostra scelta (edita o inedita) o una vostra poesia INEDITA e che non sia mai stata presentata al campionato Poetry Slam Sardegna (roba nuova!). Non vince nessuno! Vince la Poesia!

Ovviamente l’organizzazione si riserva di non pubblicare sui suoi canali video che possano risultare sconvenienti, offensivi o che possano urtare la sensibilità della persone (è un periodo difficile per tutti e abbiamo bisogno che almeno la poesia ci restituisca entusiasmo e energia, non negatività!)

Gavoi – Giornata Mondiale della (Video) Poesia è un idea dell’Assessorato della Cultura e Identità nata dallo stimolo di numerosi e agitati poeti del mondo.