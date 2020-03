Fsp Polizia, Salvini e Gabrielli hanno lavorato uniti nell’interesse dei poliziotti, stop polemiche

“Suscita un certo dispiacere leggere le dichiarazioni fatte oggi dall’ex Ministro Salvini alla Camera a proposito del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, perché sono il riverbero di circostanze sicuramente deformate e strumentalizzate ai danni di entrambi. Suscita dispiacere, soprattutto, perché lede l’aspettativa assolutamente legittima di vedere i rappresentanti istituzionali, di qualsiasi istituzione dello Stato, saldamente uniti nel rispetto e nel senso di responsabilità, che hanno certamente contraddistinto Salvini e Gabrielli nel lungo tempo in cui hanno lavorato nell’interesse dei poliziotti e della Polizia di Stato.

Lavoro svolto con spirito di leale collaborazione e condivisione, come entrambi hanno più volte affermato, non ultimo nel corso di incontri privati e pubblici proprio con la comunità della nostra grande famiglia dell’Fsp Polizia, nel corso anche del raduno nazionale a cui entrambi non hanno fatto mancare la loro apprezzata presenza. Abbiamo visto Salvini e Gabrielli lavorare a loro modo per il bene della Polizia, e in tempi non sospetti abbiamo riconosciuto ad entrambi di aver convintamente esaltato la dignità degli operatori in divisa, difendendone il ruolo e lo spirito di servizio, e tentando di mettere in campo soluzioni agli annosi problemi che ancora, purtroppo, affliggono migliaia e migliaia di donne e uomini in uniforme.

E al di là del fatto che ancora moltissimo c’è da fare, tutto quanto è stato non può e non deve essere messo in discussione o, peggio, compromesso, sulla base di parole quasi goliardiche, usate come spesso accade in contesti informali e tra colleghi, che, peraltro, estrapolate da un discorso molto ampio e generale possono assumere un sapore totalmente diverso”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato, dopo le dichiarazioni di oggi del senatore Matteo Salvini che, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio ha commentato alcune recenti affermazioni del capo della Polizia, Franco Gabrielli, estrapolate da un video.