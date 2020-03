Francesco Carrer: dopo Italia’s Got Talent, un nuovo progetto artistico

L’artista commenta così la sua esperienza a Italia’s Got Talent:

È stata un’esperienza fantastica. Mi è servita sicuramente per crescere. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e votato durante la finale, la produzione di Italia’s Got Talent e tutto lo staff dietro le quinte, i miei genitori per il grande sostegno e Massimo Guidi per tutto quello che fa per me. Adesso voglio concentrarmi sul progetto musicale in uscita e anche sui miei studi. Continuerò a inseguire il mio sogno con passione e tanta umiltà e presto ci saranno novità…