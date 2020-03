Blue Economy: il Flag Nord Sardegna lancia una proposta per affrontare l’emergenza

È questa la richiesta che il Flag Nord Sardegna ha avanzato alla Regione Sardegna, nelle sue massime cariche istituzionali, Presidente della Giunta e del Consiglio, Assessore all’Agricoltura, Capigruppo in Consiglio e al Servizio Pesca e Acquacoltura.

La situazione del mercato, con la chiusura della ristorazione, ha subito la quasi totale paralisi o il crollo dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio, i pescatori sono alle corde.

Il Flag Nord Sardegna prende atto delle norme che saranno adottate ai sensi dell’Art. 2, comma 4, della Legge di stabilità 2020, ma è vitale un intervento rapidissimo e di immediata efficacia per gli operatori, vale a dire liquidità quotidiana (molti operatori non sono in grado di anticipare spese nemmeno per alcuni giorni).

Il costo fisso che un’imbarcazione deve sostenere per la sua attività – sostiene il Presidente del Flag, Benedetto Sechi – è dato in gran parte dal costo del carburante e, essendo la pesca un’attività primaria e soggetta a variabili indipendenti dalla volontà del pescatore (situazione meteorologica, etc.), il rischio di “uscite in mare” non remunerative non è in questo momento sostenibile, se poi il prodotto non è né commercializzabile, né immagazzinabile o trasformabile.

Da qui il suggerimento, in realtà una vera e propria richiesta, verso l’adozione di un provvedimento che consenta l’emissione di voucher-carburante in favore delle imprese di pesca che non intendano avvalersi dei provvedimenti di cassaintegrazione in deroga o similari, e quindi proseguire l’attività.