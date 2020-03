anatre a spasso per la città

Coronavirus. Firenze è vuota e famiglia anatre va in farmacia (Foto)

Firenze, 26 mar. - In una citta' praticamente deserta succede che mamma anatra e la sua nidiata di anatroccoli se ne vadano in giro per Novoli, uno dei quartieri di Firenze che, prima del coronavirus, conviveva con il traffico e la frenesia.

Usciti dal laghetto del parco che separa il palagiustizia dal polo universitario, mamma davanti e pulcini dietro, si sono diretti verso il centro commerciale dove la scena e’ stata immortalata e postata su Facebook dalla pagina ‘Quartiere San Donato’ (con le foto che sono diventate virali in citta’). Un giretto nel centro polifunzionale e, visti i tempi, con tanto di sosta in parafarmacia.

