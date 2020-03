Attualità

Filo diretto psicologico Covid-19: è attivo anche il numero verde 800 197 500

È attivo da ieri anche il numero verde 800 197 500, per il filo diretto psicologico Coronavirus COVID-19, che si aggiunge al numero telefonico 379 166 32 30, operativo da lunedì 2 marzo: tutti i giorni, dalle 17:00 alle 19:00, è possibile chiamare questi due numeri per avere assistenza psicologica gratuita in riferimento al Coronavirus COVID-19. Anche la Croce Rossa regionale ha aderito da due giorni all'iniziativa dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, in collaborazione con Psicologi per i Popoli, SIPEM e EMDR ITALIA, con il coordinamento della Protezione Civile.