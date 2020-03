Campagna di sensibilizzazione per il consumo di pescato locale – Flag Nord Sardegna

Il FLAG Nord Sardegna ha già assunto alcune iniziative, chiedendo il rapido intervento della Regione, proponendo l’attivazione di pacchetti di sostegno alle imprese e una forte semplificazione degli adempimenti burocratici in carico ad esse.

ndispensabile sostenere la Campagna di sensibilizzazione per incentivare il consumo del pescato locale, che induca i consumatori ad acquisti responsabili, senza stravolgere le loro abitudini alimentari. Puntando sulla qualità dei nostri pescatori e acquacoltori e allo stesso tempo contribuendo ad aiutarli

La campagna poggia sulla creazione di una rete di punti vendita identificati all’interno delle marinerie dell’area Flag Nord Sardegna, raccolti in una sezione speciale del nostro sito al link https://www.flagnordsardegna.it/principale/news-eventi/campagna-di-sensibilizzazione-consumo-prodotto-ittico-locale-nord-sardegna-flag che propone tutte le schede di pescatori, acquacoltori, cooperative, Comuni dell’area Nord Sardegna con relativi punti vendita e tutti i contatti utili per per l’acquisto del prodotto ittico.

È l’occasione per sperimentare nuove forme di servizio al consumo come la consegna a domicilio, gruppi di acquisto o altre soluzioni che facilitino l’incontro domanda/offerta.

Si tratta di una iniziativa concepita per il territorio e al servizio dei cittadini.