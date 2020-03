FIAVET: “Postate sui social foto dei bei momenti vissuti in Italia”

Abbiamo dimostrato al mondo che quando si tratta della salute delle persone mettiamo da parte tutti gli interessi, facciamo sistema e siamo Nazione. Ora l’Italia si risolleverà, siamo fiduciosi ma allo stesso tempo consapevoli che il recupero sarà difficile ma immediato. La decisione del Governo va nella direzione giusta nell’ambito della tutela di tutti. Il Sistema Sanitario Nazionale si sta dimostrando di grande qualità umana e professionale. L’Italia c’è e sta rispondendo. Alle Agenzie di viaggio che in queste ore stanno chiudendo e mettendo in cassa integrazione io dico: abbiamo già attivato tutte le azioni politiche per fare in modo che l’indotto possa risollevarsi appena la situazione dovesse migliorare. Agli italiani chiedo di trasformare questo periodo in grande opportunità: continuiamo a vedere l’Italia ma da casa. È la grande opportunità per vedere con la famiglia quei molteplici programmi televisivi che narrano la nostra Italia con la sua cucina, i suoi borghi, le sue bellezze. Agli italiani e agli stranieri l’appello di affollare i siti web e i social con le loro foto di dolci ricordi vissuti nel nostro Paese. Postate sui social tutti le vostre foto-ricordo di momenti felici vissuti in Italia.