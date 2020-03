Festa della donna: l’8 marzo, un open day gratuito al Circolo Golf Is Molas di Pula

Sport, benessere, relax e divertimento: per la Festa della donna il campo da golf di Is Molas, a Pula, si tinge di rosa.

A scendere in campo è la Federazione Italiana Golf, che – grazie al progetto “Golf è Donna” – intende incrementare il numero delle giocatrici, valorizzando il settore sportivo femminile. In Italia, infatti, le tesserate sono poco più del 20 per cento – in linea con gli altri Paesi europei – ancora troppo poche, però, per un movimento che ambisce a una profonda trasformazione: da sport elitario a sport per tutti.

Un open day di golf gratuito per la Festa della donna

Domenica 8 marzo, grazie al patrocinio del CONI, della Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e alla partnership con l’Associazione Susan G. Komen Italia (organizzazione in prima linea nella lotta e nella prevenzione dei tumori al seno), lo storico circolo di Is Molas, a pochi chilometri da Cagliari, apre le sue porte e invita le potenziali golfiste e le giocatrici appassionate a dilettarsi sul green gratuitamente.

Una giornata all’insegna dell’armonia, del contatto con la natura, del benessere psico-fisico e della condivisione. A partire dalle 10 di mattina, e fino a mezzogiorno, si potranno seguire gratuitamente le lezioni dei maestri, provare i primi colpi, scoprire trucchi e consigli preziosi per rendere il gioco più preciso e potente, conoscere i programmi e i corsi specifici dedicati a tutte le categorie.

Una giornata che vuole essere un’occasione di socializzazione, in una cornice di straordinaria bellezza, da trascorrere anche nella club-house con annesso ristorante. E per concludere in dolcezza, dopo mezzogiorno, a tutte le partecipanti sarà offerto un aperitivo in terrazza.

Chi può partecipare alla giornata?

I requisiti per aderire all’Open Day di Is Molas sono davvero minimi: basterà indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Tutto il materiale necessario per imparare le prime nozioni sarà invece messo a disposizione gratuitamente dal club. Obbligatoria la prenotazione.

Info:

L’Academy di Dan Williamson

Il circolo golf Is Molas è sede della Academy di Dan Williamson, una scuola di grande prestigio, nata dalla passione di una famiglia che vanta tre generazioni di maestri di golf. Dan Williamson continua oggi con successo la sua attività, proprio nel suggestivo e spettacolare contesto di Is Molas, dove nel 2006 ha stabilito la sede dell’Academy.

La scuola di Golf propone corsi di avviamento specifici per bambini e ragazzi.

Per chi non risiede abitualmente in Sardegna e vuole organizzare una Clinic o una scuola di golf è ideale abbinare i servizi della Golf Academy a un soggiorno presso Is Molas Hotel.

The Academy fornisce opportunità mirate anche per le aziende che vogliono sviluppare programmi di team building, coinvolgendo emotivamente le persone, sviluppandone le potenzialità e facendo emergere capacità nascoste, il tutto immersi nella natura straordinaria della Sardegna attraverso l’organizzazione di attività outdoor.

Un green tra i più famosi del mondo

Grazie alla vicinanza del mare e alla protezione delle colline circostanti, la località di Is Molas gode di un microclima unico, particolarmente favorevole al golf tutto l’anno: la temperatura raggiunge i 20 gradi all’inizio della primavera, sale a 30 gradi in estate e, anche a dicembre e gennaio, è facile giocare con belle giornate di sole oltre i 15 gradi.

Il campo da golf di Is Molas, con le sue ventisette buche, è il più grande e più tecnico dell’isola e garantisce una experience di gioco indimenticabile. Le diciotto buche del campo da campionato sono nate dalla collaborazione fra lo studio Cotton, Pennink & Partners e Piero Mancinelli. I green e i bunker hanno ampiezza e taglio di stile americano, i fairways perdonano lo slice. Il campo da campionato di Is Molas è considerato uno dei campi più tecnici e spettacolari non solo d’Italia, ma di tutto il Mediterraneo; ha ospitato molte competizioni prestigiose fra cui quattro Open d’Italia, un European Volvo Master e innumerevoli competizioni nazionali e internazionali.

Lo scorso anno sono stati assegnati i Campionati Internazionali d’Italia Ladies e I Campionati Europei a Squadre Ladies con, in entrambi, circa venti nazioni presenti. Nel 2016 si sono tenuti gli Internazionali d’Italia Maschili, nel 2017 e 2018 il Challenge Tour.

Le nove buche del percorso giallo, anch’esse impegnative, hanno la firma di Franco Piras, referente in Italia della Gary Player Design. La presenza, lungo il percorso, di tutte le specie tipiche della flora spontanea della Sardegna e della macchia mediterranea fa del Golf Is Molas un bellissimo giardino con vista mare. La Club House di Is Molas è elegante e attrezzata: il bar con terrazza panoramica, il pro-shop e il ristorante Is Molas, aperto anche a pranzo, sono spazi ideale per festeggiare occasioni speciali e per magnifiche serate a bordo piscina. La cucina creativa è basata sulle migliori produzioni locali della Sardegna.