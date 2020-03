politica

“FdI, Circolo Azione Alghero: locali e posti letto dedicati contro il coronavirus. Sinistra irresponsabile e opportunista”

Il Circolo Fratelli d'Italia "Azione Alghero", visti i nuovi casi di positività accertati anche in Sardegna, propone alle istituzioni sanitarie competenti l'urgente attivazione di tutte le misure igienico-sanitarie atte al contenimento del diffondersi del Coronavirus, come la predisposizione di locali e posti letto aggiuntivi dedicati nelle strutture ospedaliere di Alghero, per i primi trattamenti di terapia intensiva e semi-intensiva che si rendessero necessari.