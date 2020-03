FdI: “Chiarezza sui venditori ortofrutticoli ambulanti multati in Sardegna”

Il ruolo dei venditori ambulanti di frutta e verdura è fondamentale nei piccoli Comuni – afferma Deidda – e, inoltre, la loro esclusione risulterebbe in pieno contrasto con le finalità dei provvedimenti, in quanto i prodotti ortofrutticoli devono essere considerati beni di prima necessità e possono, a loro volta, essere consegnati a domicilio rispettando tutte le dovute misure di sicurezza, proprio come avviene per le altre attività di commercio al dettaglio. Torno a ripetere che tale tipologia di commercio non può essere esclusa alla vendita per il solo fatto di non essere titolare di un’attività.