Esonato Maran: chi sarà il nuovo mister del Cagliari?

Manca ancora il comunicato ufficiale della società ma Rolando Maran non è l’allenatore del Cagliari. Il mister paga a caro prezzo la crisi nera che sta colpendo i rossoblù dalla fine del 2019.

Le strade del Cagliari e di Rolando Maran si dividono. Nonostante il tecnico trentino avesse dalla sua il supporto del presidente Giulini, i risultati negativi dei rossoblù hanno costretto la società a prendere una decisione forte per scuotere la società. Decisiva è stata la sconfitta di ieri sera contro la Roma alla Sardegna Arena per 4-3, complici anche gli errori di Klavan e Pellegrini su tutti.

Una squadra che non sa più vincere.

Ora bisogna, però, decidere chi guiderà la squadra per le gare rimanenti. Al momento la società sembra orientata a scegliere la soluzione interna con la promozione di Canzi (mister della Primavera) in prima squadra. Gli altri papabili sono Stramaccioni, Zenga e Guidolin.

In questo lunedì c’è però un dato che non farà sorridere Maran: il Chievo decise di esonerare Maran a seguito della sconfitta per 4-1 sempre contro la Roma. I giallorossi, dunque, sono sempre letali per il mister.