Esce 5.57, il nuovo singolo dei Resilience

Dopo il fortunato radio date del brano “Indispensabile”, i Resilience tornano in radio con il nuovo singolo “5.57”, altra traccia estratta dall’album “Tanto lo sapevo”. Successo di pubblico e plauso della critica per un disco con cui la giovane band romana ci conferma una personalità non comune, con la capacità di spaziare fra le diverse influenze che la contraddistinguono fin dagli albori – alternative rock italiano su tutte – e sperimentazioni dai tratti fortemente identificativi. 12 tracce che pestano duro, brani intensi e poliedrici fra cui “5.57” è sicuramente uno degli episodi più riusciti in assoluto.

“Ai Resilience però piace spaziare tra le proprie influenze, spingersi oltre e sperimentare soluzioni più personali, perciò tra questi 12 nuovi pezzi non mancano inconsuete sfumature che vanno dal funky al blues, dall’hard rock alla psichedelia. La voce sottile e nasale del cantante a primo acchito può stridere con il massiccio e ruggente impatto sonoro della sezione strumentale, però ascolto dopo ascolto riesce a conquistare grazie alla sua versatilità e alla capacità di interpretare i testi come se stessero bruciando in quel momento sulla sua pelle.”

Doriana Tozzi – Rockit

Dal 1° Aprile 2020 il nuovo singolo “5.57” è in radio.

Di seguito il link alla Cartolina Digitale dei Resilience , dove sono a vostra disposizione per il download l’intero album in formato MP3 – 320 Kbps, il nuovo singolo 5.57 e le foto ufficiali per le vostre pubblicazioni.

N.B. Per accedere alla Cartolina Digitale copiate il link sottostante ed inseritelo nel vostro browser di navigazione (Chrome, Mozilla e affini)

E-CARD: https://www.lasuburbana.it/official/ecards/resilience-ecard/

SINGOLO: https://www.lasuburbana.it/_SUBURBANA-AREA-PRESS-2020_/RESILIENCE/Resilience_5.57_IlSingolo.mp3