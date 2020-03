Emergenza COVID-19: Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi, lancia un appello

Tra i principi ispiratori sui quali la Fondazione basa il suo lavoro c’è quello di:

Nella drammatica situazione che vede in prima linea medici, infermieri e tanti altri lavoratori essenziali per permettere la nostra sopravvivenza, noi familiari di Alberto Sordi chiediamo alla “Fondazione Museo Alberto Sordi”, erede universale del patrimonio del nostro illustre parente, stimato in alcune decine di milioni di euro, qualora non avesse già provveduto, di fare una donazione importante e urgente come Alberto avrebbe senz’altro fatto in un momento di così grave emergenza per tutto il Paese. Alberto ha fatto sempre tanta beneficenza, ma sempre in silenzio. Soltanto dopo la sua morte il pubblico è venuto a conoscenza di alcune delle sue tante iniziative benefiche. Molto di ciò che ha avuto, quindi, lo ha poi sempre ridato. Anche la sua amata Roma sta ora vivendo una situazione estremamente critica e siamo certi che lui, come sempre, sarebbe intervenuto, seppur lontano dai riflettori. Così come hanno fatto imprenditori, calciatori, cantanti, stilisti e la Fondazione Andrea Bocelli attraverso cospicue donazioni a favore di ospedali e della protezione civile, auspichiamo che la “Fondazione Museo Alberto Sordi” contribuisca ad aiutare l’ospedale Spallanzani, altre strutture romane bisognose di aiuti urgenti o la protezione civile. Un gesto che dovrebbe essere del tutto naturale per la “Fondazione Museo Alberto Sordi”, dato che tra i principi ispiratori sui quali basa il suo lavoro c’è anche quello di “tenere viva l’attenzione sulla sua vita di privato cittadino, mettendo in luce e divulgando le testimonianze concrete dei sentimenti filantropici che hanno sempre guidato la sua vita”. Proprio perché i sentimenti filantropici hanno sempre guidato la sua vita, e noi familiari ne siamo stati testimoni in varie occasioni, siamo convinti che Alberto avrebbe provveduto immediatamente come suo solito per aiutare la sua Roma, i romani e i milioni di italiani che in questo momento sono in grandissime difficoltà.