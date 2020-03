Emergenza Coronavirus, subito un fondo straordinario per i comuni

È l’appello rivolto al Presidente della Regione Solinas e all’Assessore alla difesa dell’Ambiente Lampis dall’on. Diego Loi, vice presidente della I commissione in Consiglio Regionale e vice presidente del gruppo Progressisti.

Le misure adottate per contrastare il fenomeno epidemico poste in essere dal Governo nell’ultimo DPCM del 8 marzo impongono alle pubbliche amministrazioni e ai Comuni di adottare misure di informazione e prevenzione igienico sanitarie capaci di prevenire la diffusione del virus negli spazi di fruizione pubblica attraverso la predisposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e la sanificazione dei locali.

“E’ necessario istituire un fondo straordinario urgente per far fronte alle spese che le amministrazioni comunali andranno ad affrontare nei prossimi giorni, compresa, ritengo fondamentale, la sanificazione in via precauzionale dei locali” – sostiene Loi – ” è l’appello che faccio al presidente Solinas e all’Assessore Lampis affinché mettano in atto un piano urgente di protezione civile mirato a dare un aiuto concreto ai Comuni per queste ulteriori spese che dovranno sostenere e che incideranno in modo importante sui loro bilanci”.