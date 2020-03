Emergenza Coronavirus: stanziati fondi per 3,4 milioni € dalla Compagnia San Paolo

Per l’emergenza Coronavirus, il comitato di gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha stanziato 3.450.000 euro per aiuti alla società civile.

In dettaglio, 2 milioni andranno a 123 progetti selezionati con il Bando “Insieme andrà tutto bene”, per attività e proposte di promozione della prossimità a favore di persone fragili, minori e famiglie in situazione di difficoltà nei territori del Piemonte e della Liguria.

Un contributo di 300mila euro è stato stanziato a favore della Fondazione Medicina a misura di donna Onlus, per l’acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuali destinate al Presidio Ospedaliero Sant’Anna. Tale dotazione potrà consentire di far fronte alle esigenze del presidio per 3 mesi.

Altri 150mila euro serviranno a rinforzare le attività di fundraising delle Fondazioni di Comunità.

Un milione di euro di contributo volontario aggiuntivo sarà destinato al fondo di garanzia rotativo, a sostegno delle esigenze finanziarie delle organizzazioni di Terzo settore istituito dall’Acri per l’emergenza Coronavirus.