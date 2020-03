Emergenza Coronavirus: le misure emesse da Mons. Gian Franco Saba

In particolare, oltre alle misure minime dettate dalla buona pratica, il Vescovo Gian Franco ha voluto estendere anche a ulteriori casi specifici le modalità di rispetto delle stesse, richiamando soprattutto alla disciplina interiore della carità, sia nei confronti di chi è provato fisicamente o psicologicamente dall’emergenza in corso, sia nei riguardi di chi con tenacia e coraggio si trova esposto in ambito sanitario ed ecclesiale a situazioni più a rischio.

Le misure emesse da Mons. Gian Franco Saba

Riportiamo di seguito sinteticamente i punti sviluppati nel Decreto: